Müzeler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, 18 yaş üstü öğrenciler 30 TL ve diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

Erzurum'da Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olan Yakutiye Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi, Kongre binası Resim Heykel Müzesi, Erzurum Kalesi, Atatürk Evini müze kartı olan ziyaretçiler ücret ödemeden ziyaret edebilecekler. Ayrıca Müzeleri Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakınları, engelli ve refakatçisi, Er ve Erbaşlar, ICOM, ICOMOS ve UNESCO kart sahipleri, yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri, Öğretmenler (Kimlik Kartıyla) Sanat Tarihi, Arkeolog ve Müzecilik bölümü öğrencileri(Öğrenci kimlik kartıyla) ücret ödemeden ziyaret edebilecekler.

Müze kartı almak isteyen vatandaşlar Erzurum'da Müze Kartın satıldığı satış noktaları olan Yakutiye Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi, Kongre binası Resim Heykel Müzesi ve Erzurum Kalesinden satın alabilirler. Müze kartı almak isteyen vatandaşlar gerekli evraklar olan kimlik kartı veya öğrenci belgeleriyle satış noktalarından müze kartını satın alabilecekler. - ERZURUM