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Son Dakika Güncel Müzeler Genel Müdürlüğünden Tosya Gavur Kayalıklarına İnceleme - Son Dakika

Müzeler Genel Müdürlüğünden Tosya Gavur Kayalıklarına İnceleme

6 saat önce

Müzeler Genel Müdürlüğü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kazı çalışması yapılan bölgede incelemelerde bulundu.

Müzeler Genel Müdürlüğünden Tosya Gavur Kayalıklarına İnceleme, System.String[]

Müzeler Genel Müdürlüğü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kazı çalışması yapılan bölgede incelemelerde bulundu.


Tosya Kaymakamlığı'nın girişimleri sonucunda ilçenin Gavur Kayalıkları Mevkiinde Kasım ayı itibari ile kurtarma kazı çalışmalarına başlanmıştı. Zaman zaman yetkililerin incelemelerde bulunduğu bölgede Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından da inceleme yapıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcıları Ali Rıza Altunel ve Seyit Ahmet Arslan, kısa bir zaman önce kurtarma kazısı çalışmalarının başlatıldığı Tosya Gavur Kayalıkları Mevkii'nde incelemelerde bulundu.


Bölgeyi inceleyen Genel Müdür Yardımcıları yapılan çalışmalar ve bölge hakkında kazı yetkililerinden bilgi aldı.


İncelemelerde Genel Müdür Yardımcılarına eşlik eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yetkililerle yaptıkları istişare sonucuna göre; Gavur Kayalıkları'ndaki kurtarma kazısı çalışmalarının bilimsel kazı statüsüne çevrileceğini ve bu bölgedeki çalışmaların tahminen 5-10 yıl arasında sürebileceğini söyledi. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:36 Kaynak: İHA
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