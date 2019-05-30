Son Dakika Haberleri: Müzeler Günü
Son Dakika Güncel Haber

Müzeler Günü

11 dakika önce

Ahlat ilçesinde "Müzeler Günü" dolayısıyla öğrencilere "Müze ve Müzecilik Faaliyetleri ile Ahlat'ın Kültür Mirasları" konulu eğitim verildi.

Müzeler Günü, System.String[]
Ahlat ilçesinde "Müzeler Günü" dolayısıyla öğrencilere "Müze ve Müzecilik Faaliyetleri ile Ahlat'ın Kültür Mirasları" konulu eğitim verildi.
Ahlat Müze Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki 12 okulda bin 334 öğrenciye tarihi zenginliklerin tanınması ve müzecilik bilincinin aşılanması amacıyla sunumlar yapıldı.
Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek ile arkeolog Burcu Çorapçı tarafından verilen eğitimlerle, gençlerin sahip oldukları zengin kültürel mirası tanıması amaçlanıyor.
Eğitimler bir hafta sürecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:54 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı ING işletme adından Bank kelimesini çıkarma kararı aldı Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:05:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzeler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]