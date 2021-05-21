Müzeler Haftası öğrencilerden ziyaret - Son Dakika

Müzeler Haftası öğrencilerden ziyaret

21.05.2021 14:53
Müzeler Haftası öğrencilerden ziyaret, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Müzeler Haftası dolayısıyla Özel 2. OSB Anadolu Teknik ve Endüstri Koleji öğrenci ve yöneticilerini Belediye Meclis Salonunda ağırlayarak bir süre sohbet etti.

Kolej öğrencileri adına Başkan Gürkan'a çiçek takdim eden Zeynep Dağ, Müzeler haftası dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan müzeleri gezmek istediklerini belirtti. Dağ ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti.

Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Zelyurt ise Meclis Salonunda ağırlanmalarının bir tesadüf olmadığını belirterek, "Kıymetli Başkanım bizi burada ağırlamanız bir tesadüf değil. Bugün şehrin yönetildiği, önemli kararların alındığı bir yerdeyiz. Geleceğin teminatı, geleceğin yöneticileri, geleceğin iş adamlarını bu memlekette çok önemli yerlerde olması gerektiğini sizleri burada ağırlayarak gösterdi. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinden beri gerçekten Malatya'ya kazandırdığı manevi ve görsel güzellikleri bir daha görmek bizlere nasip olacak diye düşünüyorum. Bugün burada Selahattin Gürkan ile karşılıklı oturup ve konuşmak çok kolay. Buda çok güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyorum. Bizleri ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Zelyurt ayrıca Marmara Eğitim Kurumları hakkında da bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda öğrencileri ağırlayan Başkan Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Gürkan, "Bir şehrin hafızasının korunması noktasında müzeler çok önemlidir. Bir şehirde müzeler yapılırken müzeler aynı zamanda o şehrin kültürel özelliğini, sosyal ve mimari yapısını bünyesinde barındıran imaj binalarıdır. Malatya'mızda bulunan müzelerin öğrencilerimiz tarafından gezilmesi çok önemli" dedi.

Gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi noktasında eğitimcilere büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Gürkan konuşmasının devamında, "Hocamızın da ifade ettiği gibi burada sizleri ağırlamak tesadüf değildir. Özellikle sizler geleceğin teminatı gençler olarak buradaki meclis şehirdeki bütün kararların alındığı yerel yönetim anlamında ve şehirdeki seçilmişlerin şehrin geleceği noktasında kararlar bu mecliste alınmaktadır. Dolayısıyla sizler yarın bu meclisin üyeleri olacaksınız, meclisin başkanı olacaksınız bu ülkeyi yönetecek yöneticiler olacaksınız. Bu sizin için unutulmayacak bir anı olacaktır. Bu gezileri çok iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Okulda öğretmenlerinizi çok iyi dinleyeceksiniz, derslerinizde dikkatli olacaksınız ve kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Bütün kitapları okuyun, bir ideolojinin esiri olmayın, her görüş ve düşüncede kitabı okuyun ve o kitapları egemenliğiniz altına alın. Siz kendi karakterinize göre yol haritanızı, yön pusulanızı belirlersiniz. Sadece bizim teslim olacağımız bir kitap var oda ilahi kitabımız Kuran-ı Kerim'dir. Özellikle sizlerden rica ediyorum her türlü kitabı okuyun, okuduğunuz kitaplarda kendinize ders çıkarın. Derslerinizde başarılar diliyor, ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Marmara, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Müzeler Haftası öğrencilerden ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu! CHP'li Özel, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu Bakan Soylu'ya sordu CHP'li Özel, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu Bakan Soylu'ya sordu Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Son Dakika Haberleri
15:58 Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti
15:55 Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim hakkında çarpıcı sözler: Kendisini başkandan üstün görüyor
15:50 Gezi Parkı'nda Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verildi
15:43 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Sizin Allah'ınız yok mu!
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu
15:24 Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi
15:19 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim
15:13 Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
15:11 Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı
14:41 Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti         
15:59
Gezi Parkı'nda Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verildi Gezi Parkı'nda Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verildi         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi         
15:25
Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık, fırtına yüzünden savaş alanına döndü! 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç         
15:13
Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti         
14:53
Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi         
14:24
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti Dogecoin, Elon Musk'ın 1 dolar iması sonrası yeniden yükselişe geçti         
13:17
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 16:02:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzeler Haftası öğrencilerden ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement