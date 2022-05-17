Müzeler Haftasında, Zeugma ve Arkeoloji müzeleri ücretsiz olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Müzeler Haftasında, Zeugma ve Arkeoloji müzeleri ücretsiz olacak

17.05.2022 10:48
Müzeler Haftasında, Zeugma ve Arkeoloji müzeleri ücretsiz olacak

Gaziantep'te Müzeler Haftası dolayısıyla, Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi, belli gün ve saatlerde ücretsiz olacak.

Gaziantep'te Müzeler Haftası dolayısıyla, Zeugma Mozaik Müzesi ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi, belli gün ve saatlerde ücretsiz olacak.

Gaziantep Müzeler Müdürü Özgür Çomak, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO VE ICOM himayelerinde bu yıl Avrupa'da 18'incisi, Türkiye'de 17'incisi kutlanacak olan "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliğinin düzenleneceğini belirtti.

Çomak, Müzeler Haftası'nda kanun dinletisi ve resim atölyesinin yanı sıra konferans ve çalıştay gibi bir çok etkinliğin de düzenleneceğini kaydetti.

Bu kapsamda 18 Mayıs'ta Gaziantep Arkeoloji Müzesi saat 17.00-23.00 arası, Zeugma Mozaik Müzesi 19.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

YORUMLAR
500
Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli müzeleri gezdi Damla Projesi kapsamında Tekirdağ'a gelen 39 üniversiteli müzeleri gezdi Müzelerin önemine dikkat çekecek projeye destek Müzelerin önemine dikkat çekecek projeye destek

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müzeler Haftasında, Zeugma ve Arkeoloji müzeleri ücretsiz olacak - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne?
10:36 Arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada denize düşen genci, deniz polisi kurtardı
10:33 Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı
10:26 Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı
10:25 Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak?
10:25 Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor
10:10 Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde
10:02 Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52
10:00 Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak
09:58 Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 10:52:35. #1.13#
SON DAKİKA: Müzeler Haftasında, Zeugma ve Arkeoloji müzeleri ücretsiz olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement