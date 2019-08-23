Müzeler Kenti Odunpazarı'nda seramik zirvesi

Odunpazarı Belediyesi tarafından 'Şehrin Ateşi' sloganı ile Tarihi Odunpazarı Meydanı'ndan düzenlenen 5'inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı devam ediyor.



İkisi yabancı 8'i yerli toplam 10 bilim insanı ve sanatçının katıldığı çalıştayda, sanatçılar ilk olarak Raku Pişirim Tekniği'ni uyguladı. Eserlerin de ortaya çıkmaya başladığı çalıştaya, vatandaşların yoğun ilgisi de sürüyor. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgi ile izledi.



Raku Pişirim Tekniği uygulandı



Sorkun çömlekçilerinin de yer aldığı çalıştayda çalışmalar geç saatlere kadar devam etti. Gün sonunda 5'inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı katılan bilim insanları ve sanatçılar, gün boyu yaptıkları eserleri Raku Pişirim Tekniğinin uygulandığı fırınlarda pişirdi. Böylece 5'inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın ilk fırını da yakılmış oldu. Sanatçılar ve bilim insanları tarafından yakılan Raku Fırınlarından eşsiz sanat eserleri çıkarken, vatandaşlar sanatçıların Raku Fırınlarında yaptığı çalışmayı büyük bir dikkatle takip etti.



Öte yandan Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası festivallerin olmazsa olmazı çocuklar da çalışmalardaki yerlerini aldı. Seramik çömlekler yapan, seramik hamuruna şekil veren çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Çalıştay günün farklı saatlerinde müzik dinletisi ve dans gösterilerine de ev sahipliği yaptı. - ESKİŞEHİR