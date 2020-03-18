Müzeler sanatseverleri "online" olarak ağırlıyor - Son Dakika
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Müzeler sanatseverleri "online" olarak ağırlıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine kapılarını kapatan müzeler, online olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Müzeler sanatseverleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici bir süreliğine kapılarını kapatan müzeler, online olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Sanal gezinti uygulamalarıyla sadece Türkiye'deki değil dünyadaki birçok müze ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler yakından incelenip haklarında bilgi alınabiliyor.

Sanal gezinti uygulamalarıyla aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor.

Sanatseverlerin bilgisayar ve telefon gibi teknolojik cihazlarla erişim sağlayabileceği online müzeler, eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklara da eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere "https://www.ktb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Sanatseverlerin bu siteden sanal gezinti yapabileceği müzeler arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi yer alıyor.

Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları'nın da online olarak gezilebileceği platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi şehirlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor.

Türk lirasının eski banknotları ve madeni paralarının inceleyebileceği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sanal müzesi ise "https://sanalmuze.tcmb.gov.tr" adresinden paranın tarihini gözler önüne seriyor.

Türkiye'den Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arkas Sanat Merkezi, Yapı Kredi Sanal Müzesi, Aydın Doğan Vakfı Sanal Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi gibi pek çok özel müzenin eserlerine ve sergilerine de kendi internet sitelerinden online olarak erişilebiliyor.

Dünyaca ünlü birçok müze online olarak gezilebiliyor

Google'ın online ziyaret ve sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerine erişim olanağı sağlayan çevrimiçi bir platformu Google Art & Culture ise "artsandculture.google.com" adresi üzerinden farklı ülkelerdeki birçok müzeyi ilgililerin ekranına getiriyor.

Kültür sanat alanında makaleler, sanatçı ve eser bilgileri, sanat akımları ve tarihi olaylar üzerine bilgilerin de yer aldığı sistem, 500'den fazla müze ve galeriyi, sanal turlar ve çevrimiçi sergiler sunmak için bir araya getiriyor.

Sanatseverler bu platformdan British, Louvre, Orsay, Salvador Dali, Pergamon, Guggenheim, Van Gogh, Vatikan, Metropolitan, Sao Paulo Sanat, Meksika Ulusal Antropoloji, Guggenheim müzeleriyle Giza Piramitleri, Kolezyum, Machu Picchu, Solomon R. ve ABD Ulusal Sanat Galerisi gibi birçok ünlü müzeyi online olarak gezebiliyor.

Arkeoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:46 Kaynak: AA

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