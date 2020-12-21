"Müzeler şehri" Edirne bir müzeye daha kavuşuyor - Son Dakika

"Müzeler şehri" Edirne bir müzeye daha kavuşuyor

21.12.2020 09:37

Balkan Savaşları'nda Edirne savunma hattının en önemli askeri alanlarından Hıdırlık Tabya kapıları, Balkan Tarihi Müzesi olarak açılacak.

Balkan Savaşları'nda Edirne savunma hattının en önemli askeri alanlarından Hıdırlık Tabya kapıları, Balkan Tarihi Müzesi olarak açılacak.

Kent merkezinde 9 müze bulunan Edirne'de gelecek yıl 12 müze daha faaliyete geçecek.

O müzelerden birisi de Türkler'in Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini anlatan Balkan Tarihi Müzesi olacak.

Restorasyonu, teşhir ve tanzimi büyük ölçüde tamamlanan, açılış için gün sayılan müzede AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba incelemede bulundu. Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Aksal ve İba'ya müze hakkında bilgi verdi.

Aksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir açık hava müzesi olan Edirne'deki eserlerin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Tarihi değerleri gençlere ve çocuklara hitap edecek şekle getirmek gerektiğini belirten Aksal, "Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Pandemiye rağmen biz kültür sanat da dahil olmak üzere her alanda olduğu gibi yatırımlara devam ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Edirne'de de yatırımlara devam ediyoruz." diye konuştu.

Müzenin tefrişat çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa zamanda hazırlayıp tüm Türkiye'nin, hatta yabancıların hizmetine sokacağız. Çok güzel olmuş, çalışmalar çok iyi gidiyor. Balkan Tarihi Müzesi olarak hizmet verecek müze gerçekten çok etkileyici. Gerçekten çok güzel buldum. En kısa zamanda tamamlayıp açmayı planlıyoruz ama bir salgın yaşıyoruz. Önemli olan öncelikle insanların sağlıkla sıhhatle bu süreci geçirmeleri. İnşallah pandemi biraz yoluna konunca müzemiz de kapılarını açacak."

İl Başkanı Belgin İba da müzedeki çalışmaların ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Müzenin Edirne'ye değer katacağını söyleyen İba, "Biz gezerken çok heyecanlandık. Eminim gezen tüm misafirlerimiz de heyecanlanacaktır. Biran önce açılmasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

Müzede neler olacak?

Edirne müdafi Mehmet Şükrü Paşa'nın karargah olarak kullandığı tabyada Şükrü Paşa'nın silikon heykelle canlandırıldığı bir bölüm de yer alıyor.

"Edirne'den geçen sultanlar", "Balkanlar'da Osmanlı mimarisi", "Osmanlı idaresinde Balkanlar", "Edirne'nin fethi", "Edirne'den geçen komutanlar", "Balkan Savaşları günlükleri", "Cephede giyinme ve beslenme", "Savaşta salgın hastalıklar, göç edenler" karargah binasındaki odalarda ses, video ve grafiklerle anlatılıyor.

O döneme ait eşyaların sergilendiği müzede dehliz ve topçu odalarında da dönem yansıtılmaya çalışılıyor.

Müze ziyaretçilerine sunduğu ses alt yapısıyla döneme götürüyor, koridorlardan geçerken çatışma taarruz sesleri işitiliyor.

Tabyanın seyir terasıyla da ziyaretçilere kentin panoramik görüntüsü sunuluyor.

AK Parti, Edirne, Teşhir, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Müzeler şehri' Edirne bir müzeye daha kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi Ev ev iz sürerek koronayla mücadele eden filyasyon ekipleri: Virüs en çok ziyaretlerden yayılıyor Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor
Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü         
09:40
Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış         
09:29
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı         
08:50
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor         
08:41
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
05:49
İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı         
01:55
Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi         
00:10
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 09:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Müzeler şehri" Edirne bir müzeye daha kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei