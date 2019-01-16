Son Dakika Haberleri: Müzeler tek çatı altında toplanıyor

Müzeler tek çatı altında toplanıyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye bünyesinde faaliyet gösteren müzelerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak için şehrin batı bölgesinde bir kompleks inşa etme hazırlıklarının olduğunu açıkladı.

Müzeler tek çatı altında toplanıyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye bünyesinde faaliyet gösteren müzelerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak için şehrin batı bölgesinde bir kompleks inşa etme hazırlıklarının olduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:50 

Ekonomi
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