Müzeler tek çatı altında toplanıyor
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye bünyesinde faaliyet gösteren müzelerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak için şehrin batı bölgesinde bir kompleks inşa etme hazırlıklarının olduğunu açıkladı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, belediye bünyesinde faaliyet gösteren müzelerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak için şehrin batı bölgesinde bir kompleks inşa etme hazırlıklarının olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:50
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