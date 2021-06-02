Müzeler ve Kafeteryalar Açıldı - Son Dakika

MÜZELER VE KAFETERYALAR AÇILDI



1 Haziran tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme sürecinin başlaması ardından Yalova Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler açıldı. Yürüyen Köşk, Kent Müzesi ve İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri 10: 00-16: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sosyal Mesafe Kurallarına uygun olarak ziyaret edilebilecek olan müzelere dezenfektanlar koyulacak ve aynı zamanda ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek. Kafeteryalar Hizmete Başladı



Yürüyen Köşk'ün bahçesinde bulunan "Köşk Kafeterya" ve Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan "Engelsiz Cafe" normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte müşterilerini ağırlamaya başladı. Pazar günü hariç haftanın 6 günü sabah 08: 30 ile akşam 19: 00 saatleri arasında hizmet verecek olan kafelerde sosyal mesafe kurallarına uyularak tedbirler kapsamında müşterilerini kabul edecek.