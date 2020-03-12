Müzelerde dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
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Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:33 Kaynak: DHA
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