Müzelere 1 milyon ziyaretçi
30 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzeler, geçtiğimiz yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
'nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzeler, geçtiğimiz yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Bursa'nın müzeleri, yerli yabancı 1 milyona yakın müze meraklısı tarafından ziyaret edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:20
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