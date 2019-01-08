Son Dakika Haberleri: Müzelere 1 milyon ziyaretçi

Müzelere 1 milyon ziyaretçi

30 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzeler, geçtiğimiz yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.

Müzelere 1 milyon ziyaretçi , System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzeler, geçtiğimiz yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Bursa'nın müzeleri, yerli yabancı 1 milyona yakın müze meraklısı tarafından ziyaret edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:20 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdo ve Budo'da Sefer İptalleri Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:50:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzelere 1 milyon ziyaretçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]