Müzelerimize sezon boyunca ziyaretçi akını - Son Dakika
Üye Girişi

Müzelerimize sezon boyunca ziyaretçi akını

20.09.2021 19:02

Şehzadeler Şehri Amasya tarihi ve kültürel yapısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Şehzadeler Şehri Amasya tarihi ve kültürel yapısıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Amasya Belediyemiz tarafından hizmet veren müzelerimiz de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Müzelerimiz, turizm mevsiminin başladığı Nisan ayından bu tarafa yaklaşık 141 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Belediyemizce hizmete açık tuttuğu Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Amasya Kalesi, Hüsn-ü Hat, Kızlar Sarayı ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Müzesi (Bimarhane) ziyaretçilere çağdaş müzecilik anlayışıyla daha iyi hizmet vermek için yeni uygulamalar devreye sokulmaktadır. Ziyaretçilerin ilgisini çekmek amacıyla müzelerimizde çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları, etiketleme, bilgi panoları, teşhir tanzim çalışmaları ile tüm korona önlemleri alınmaktadır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Turizm, Amasya, turist, Nisan, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Müzelerimize sezon boyunca ziyaretçi akını - Son Dakika


Son Dakika
19:58 Cayır cayır sıcak çay içerken iki kez düşünün! Riski büyük
19:24 Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı
19:20 Galatasaray'a şok! Yapılan transferler sonrası UEFA harekete geçti
18:22 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın tüm şüphelileri gözaltına alındı
18:18 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın tüm şüphelileri gözaltına alındı
18:03 Beşiktaş, Milan'dan Ante Rebic'i transfer etti
17:59 Yıllık 2.5 milyon euro alacak! Ante Rebic, resmen Beşiktaş'ta
17:21 Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor
17:18 Bir dedikleri diğerini tutmuyor! Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim yaktılar
17:18 Real Madrid, Mbappe transferini bitirmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 20:34:51. #1.11#
SON DAKİKA: Müzelerimize sezon boyunca ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement