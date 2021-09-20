Müzelerimize sezon boyunca ziyaretçi akını

Şehzadeler Şehri Amasya tarihi ve kültürel yapısıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Amasya Belediyemiz tarafından hizmet veren müzelerimiz de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Müzelerimiz, turizm mevsiminin başladığı Nisan ayından bu tarafa yaklaşık 141 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Belediyemizce hizmete açık tuttuğu Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Amasya Kalesi, Hüsn-ü Hat, Kızlar Sarayı ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Müzesi (Bimarhane) ziyaretçilere çağdaş müzecilik anlayışıyla daha iyi hizmet vermek için yeni uygulamalar devreye sokulmaktadır. Ziyaretçilerin ilgisini çekmek amacıyla müzelerimizde çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları, etiketleme, bilgi panoları, teşhir tanzim çalışmaları ile tüm korona önlemleri alınmaktadır.