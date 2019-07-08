Son Dakika Haberleri: Müzelik el yazmalarına yoğun bakım tedavisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Müzelik el yazmalarına yoğun bakım tedavisi

1 saat önce

Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla Türkiye'de referans alınan bir konuma ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce yıllık geçmişi olan el yazması eserleri de konservasyonla gelecek kuşaklara aktarıyor.

Müzelik el yazmalarına yoğun bakım tedavisi, System.String[]
Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla Türkiye'de referans alınan bir konuma ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce yıllık geçmişi olan el yazması eserleri de konservasyonla gelecek kuşaklara aktarıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:47 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi Piyasa değeri 50 milyon lira ! İstanbul'da 5 liraya günübirlik tatil fırsatı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:50:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzelik el yazmalarına yoğun bakım tedavisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]