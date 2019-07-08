Müzelik el yazmalarına yoğun bakım tedavisi
1 saat önce
Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla Türkiye'de referans alınan bir konuma ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce yıllık geçmişi olan el yazması eserleri de konservasyonla gelecek kuşaklara aktarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:47
Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla Türkiye
'de referans alınan bir konuma ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi
, yüzlerce yıllık geçmişi olan el yazması eserleri de konservasyonla gelecek kuşaklara aktarıyor.
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