Müzenin Çatısında Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üç katlı kent müzesinin çatısında mahsur kalan ve görevlilerin 'Sarışın' adını verdiği kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üç katlı kent müzesinin çatısında mahsur kalan ve görevlilerin 'Sarışın' adını verdiği kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Özyurt Mahallesi'ndeki Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi'nin güvenlik görevlisi, çatıdan gece boyunca kedi sesi gelmesi üzerine sabah durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı çatıdan kurtardı. Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla, sabah işe geldiklerinde güvenlik görevlisinin kendilerini uyardığını belirterek, "Kendi çabalarımızla indirmeyi başaramayınca mecburen itfaiyeyi aradık. Kedi, müzenin kedisidir, sürekli burada bizimledir, 'Sarışın' ismini verdik ona. 'Sarışın'ımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.



- Manisa

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