Müzenin Gönüllü Rehber Öğrencileri

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi'nde gönüllü rehberlik yapan öğrenciler, ziyaretçilere kent kültürünü meddah, orta oyunu ve masalla anlatıyor.

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi'nde gönüllü rehberlik yapan öğrenciler, ziyaretçilere kent kültürünü meddah, orta oyunu ve masalla anlatıyor.



Üniversite yerleşkesinde geçen yıl kurulan "Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi", kentin kültürünü gelecek nesillere aktarıyor.



Adıyaman'a yıllar önce kullanılan giyecek, süs eşyası ve mutfak malzemeleri gibi çok sayıda kenti anlatan ürünün sergilendiği müzede, gönüllü olarak 13 öğrenci rehberlik hizmeti veriyor.



Müzeye gelen ziyaretçileri geleneksel kıyafetlerle karşılayan ve gezdiren öğrenciler, meddah, orta oyunu ve masal anlatımıyla ziyaretçilere güzel bir anı yaşatıyor.



Ziyaretçilere müzede yer alan eserleri hikayesiyle birlikte detaylı şekilde anlatıp, bilgi veren öğrenciler, memnuniyetle karşılanıyor.



"7 bin kişi ziyaret etti"



ADYÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Yıldız Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen gönüllü olarak hizmet verdikleri müzede kent kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.



Ziyaretçileri kapıda karşılayıp müze hakkında bilgi verdiklerini anlatan Oruç, şöyle devam etti:



"Adıyaman'ın kültürü ve yaşantısı hakkında gelen konukları bilgilendiriyoruz. Müze içerisinde bulunan yaklaşık 350 nesne hakkında ziyaretçilere bilgi veriyoruz. Amacımız, nesneleri hikayeleriyle ziyaretçilerimize anlatmak. Eskiden insanların nasıl yaşadığını ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Hafta 2 gün ziyaretçilere açık olan müzede yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz. Şu ana kadar 7 bin kişi müzeyi ziyaret etti. Müze içerisinde bulunan odalarda Adıyaman'a özgü masallar anlatıyoruz."



Yıldız Oruç, ziyaretçilerin yüzede adeta geçmişe yolculuk yaptığını ifade ederek, bazı ziyaretçilerin anlatımları sırasında duygulandığını kaydetti.



Adıyaman kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Oruç, kentte unutulmaya yüz tutan kültürü tekrar canlandırmak istediklerini söyledi.



"Ziyaretçilere masal anlatıyorum"



Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Emel Duran ise müzede bulunan eserlerin tamamının Adıyaman'a özgü olduğunu belirtti.



Müzede "masal ablası" olarak çalıştığını aktaran Duran, "Anlattığım masallar Adıyaman'a özgü. Saha çalışması yapılarak derlenen masalları ziyaretçilere anlatıyorum. Masal sırasında insanlar geçmişindeki çocukluğuna yolculuk yapıyor." dedi.



Müzeyi ziyaret eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Kübra Parlar ise müzeyi çok beğendiğini ifade etti.



Gönüllü rehber öğrencilerin müzedeki odalar hakkında kendisine bilgi verdiklerini ve masallar anlattıklarını belirten Parlar, "Müze beni çocukluğuma götürdü. Müze içerisindeki oyun alanındaki oyunların hepsini zamanında oynamıştık. Gönüllü öğrencilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Müze sorumlusu ADYÜ Türkçe Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sunay Akkaya ise müzenin "Türk Halk Bilimi Müzeciliği" anlayışına göre kurulduğunu söyledi.



Müzede Adıyaman kültürünü yaşatmak, geçmiş nesillerden alıp gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Akkaya, öğrenciler tarafından da gönüllü hizmet verildiğini kaydetti.



Sunay Akkaya, müzenin haftanın 2 günü açık olduğunu bildirerek, "Müzede çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Müzede bulunan odalarda ziyaretçilere Adıyaman kültürüne ait hikayeler anlatılıyor. Afrika, Fas, Cezayir ve Irak'tan gelen ziyaretçilerimiz de oldu." şeklinde konuştu.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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