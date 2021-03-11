"Müzeye çevirdiği" evinde Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eşyayı sergiliyor - Son Dakika

"Müzeye çevirdiği" evinde Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eşyayı sergiliyor

11.03.2021 11:33

Bursa'da 50 yaşındaki esnaf Aydın Akman, birçoğu Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eski eşyayı evinde sergiliyor.

Bursa'da 50 yaşındaki esnaf Aydın Akman, birçoğu Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eski eşyayı evinde sergiliyor.

Geçmiş dönemlerde Bursa Ertuğrulgazi Osmangazi Yörük Türkmen Derneği Başkanlığını da yürüten Akman, kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bu çatı altında çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi.

Akman, eski AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun da desteğiyle geçmiş döneme ait, günlük yaşamda kullanılan eşyaları toplamaya karar verdi.

Bursa'nın ilçelerinde kurdukları Yörük çadırlarına getirilen eski eşyaları dernekte sergileyen Akman, binada yer kalmayınca bunları evine taşıdı.

Eşinin de desteğiyle evini adeta müzeye dönüştüren Akman, yaşadığı 3 katlı binanın üst katındaki daire ve terasında, aralarında Yörük-Türkmen geleneğinde yeri olan tarım aleti, mutfak gereci ve kıyafetlerin de bulunduğu eşyaları sergiliyor.

Misafirlerini yöresel kıyafetlerle karşılayan Akman ailesi, kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

"Burası da küçük gelmeye başladı, bir daire yetmiyor"

Aydın Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerden geldikten sonra Yörük kültürünü en iyi şekilde anlatmaya karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce dernek faaliyetlerine başladığını dile getiren Akman, "Geleneklerimizi yaşatmak adına haftada iki gün dernek lokalinde etkinliklere başladık. Misafirler davet edip, kültürümüzü anlattık. Eski eşyalarımızı da bu lokalde sergiledik." dedi.

Bu süreçte eşinden çok destek gördüğünü dile getiren Akman, şöyle devam etti:

"Daireden feragat ettik. Bu eşyaları burada sergileyelim, bizden sonraki nesle hatıra kalsın istedik. Mesela şimdiki ile bundan 50 yıl önceki sofra düzeni aynı değil. Kaşığı kardeşimizle değişip yiyorduk. Sofrada kaşık yoktu. O günlerin zorluğuna da dikkati çekiyoruz. Çul tezgahından eski paralara, tüfekten çeyiz sandığına kadar çok çeşit parça var. Burayı görmek isteyen çok oluyor. Herkesi burada ağırlamak istiyorum ama çalıştığımız için genelde hafta sonları misafir kabul ediyoruz."

Akman, "Bazen 'konak geceleri' etkinliği düzenliyoruz. Bir araya toplanarak eski dönemlerdeki yemeklerimizi yapıp geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Eşyaları burada sergiliyoruz ama burası da küçük gelmeye başladı, bir daire yetmiyor. Derneğimize ait büyük bir yer var. Orayı dizayn edip eşyaları orada sergilemeyi amaçlıyorum." diye konuştu.

Müzeye çevirdiği evinde Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eşyayı sergiliyor
Müzeye çevirdiği evinde Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eşyayı sergiliyor
Müzeye çevirdiği evinde Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eşyayı sergiliyor
Müzeye çevirdiği evinde Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eşyayı sergiliyor

Türkmen, Esnaf, Aydın, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Müzeye çevirdiği' evinde Yörük-Türkmen geleneğini de yansıtan bine yakın eşyayı sergiliyor - Son Dakika


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