MÜZEYE ÇEVRİLEN FABRİKA KULESİNE ELEKTRİK ÇEKİP, DEMİRLERİNİ ÇALMAYA KALKIŞTILAR - Son Dakika
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MÜZEYE ÇEVRİLEN FABRİKA KULESİNE ELEKTRİK ÇEKİP, DEMİRLERİNİ ÇALMAYA KALKIŞTILAR

12.07.2022 15:56

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Seka Kağıt Fabrikası'nın kulesine elektrik hattı çeken 3 şüpheli, içerisindeki demirleri testere ile kesmeye çalışırken yakalandı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Seka Kağıt Fabrikası'nın kulesine elektrik hattı çeken 3 şüpheli, içerisindeki demirleri testere ile kesmeye çalışırken yakalandı.

Olay, dün gece İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki Seka Kağıt Fabrikası'nda meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Endüstriyel Mirası Koruma Projesi ile müzeye dönüştürülen fabrikanın 30 metre uzunluğundaki kulesine giren Kemal K., Ekrem O., Furkan Y. elektrik hattı çekti. 3 şüpheli, daha sonra kulenin içerisindeki demirleri testere ile kesip, çalmak istedi.

AYNI KULEYE BİR AY ÖNCE DE GİRMİŞ

Sesleri duyan bekçiler, kuleye girerek 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polise merkezine götürülen şüphelilerden Kemal K.'nin 1 ay önce kuleye aynı amaçla girdiği ancak meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi. Öte yandan kulenin farklı tarihlerde, farklı amaçlarla tahrip edildiği, pencerelerinin söküldüğü ve bazı noktalarında ise çökmeler olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜZEYE ÇEVRİLEN FABRİKA KULESİNE ELEKTRİK ÇEKİP, DEMİRLERİNİ ÇALMAYA KALKIŞTILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: MÜZEYE ÇEVRİLEN FABRİKA KULESİNE ELEKTRİK ÇEKİP, DEMİRLERİNİ ÇALMAYA KALKIŞTILAR - Son Dakika
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