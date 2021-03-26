Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

26.03.2021 19:45

Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde müzeye dönüştürülecek olan evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

MARDİN - Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde müzeye dönüştürülecek olan evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Savur'da bulunan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın müzeye dönüştürülecek olan evinde restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Savur Belediyesinin yürüttüğü restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle müzenin yakın zamanda açılması hedefleniyor. Evin klasik Mardin mimarisini yansıtan balkonu, eyvanıyla 36 odalı büyük bir ev olduğunu kaydeden Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, evin Aziz Sancar Müzesi olarak müze yapılmasına karar verildiğini hatırlattı. Kaymakam Kaya, "Hocamızın ismi de bu vesileyle yaşatılacak. Burada birtakım restorasyon çalışmaları yapılmış. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Savur Belediyesi tarafından yakinen takip ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da müzelendirme sürecini takip ediyor. Tabi bazı eksiklikler var. Onları da inşallah en yakın zamanda tamamlayacağız" dedi.

Sancar'ın şahsi eşyaları getirilecek

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın şahsi eşyalarını getirip bir açılış yapacaklarını ifade eden Kaymakam Kaya, "Elbette hocamızı da davet edeceğiz. İnşallah onlar da iştirak edeceklerdir. Bu vesileyle buradan kendilerine saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Zaten şahsi eşyaları geldi, şu an Mardin'de. İnşallah bu yılın sonuna doğru burayı açmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizin ziyaret akınına uğrayacağını umuyoruz. Bizler de belediye olarak burayı ve çevresini hazır hale getirmek için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda bazı projelerimiz var. Yakınında hemen katlı otopark yapacağız. Bitişiğinde güzel bir kafeterya ve restoran çalışması var. Bu da ihtiyaçları gidermek amacıyla olacak. Özellikle gençlerimiz için çok örnek bir yaşam var burada. Yani başarının sadece teknolojik imkanlarla ve varlıkla mümkün olmadığını, önemli olan azim, gayret ve sebat, istikrar ve çalışma isteğinin olduğunu burada gençlerimiz de bizzat müşahede edecekler. Hocamız bu evde yaşamış, eğitimini görmüş ve bir müddet doktorluk yapmış. Daha sonra da Amerika'da eğitimine devam ederken Nobel ödüllü bir bilim insanı oldu. Bu büyük bir örnek. Sembol bir hayat. Bunu da işte gençlerimizle ve yeni nesillerimizle buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Aziz Sancar, Mardin, Nobel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama: Not ediyoruz AK Parti'li Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına kınama: Not ediyoruz Deniz maviden kahverengine döndü, görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı Deniz maviden kahverengine döndü, görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak         
19:18
HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti         
19:07
Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi         
18:48
MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi         
18:21
Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı         
17:37
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor         
13:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 20:05:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei