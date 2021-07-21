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Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor - Son Dakika

Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor

21.07.2021 09:57

Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor Bu müzede 100 yıl öncesinin çarşısı kuruldu Bursa'da eğitim merkezinde kurulan müzede 100 yıl öncesinin çarşısı canlandırıldı.

Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor

Bu müzede 100 yıl öncesinin çarşısı kuruldu

BURSA - Bursa'da eğitim merkezinde kurulan müzede 100 yıl öncesinin çarşısı canlandırıldı.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezine Bursa'nın 100 yıl önceki çarşısının aynısı kuruldu. Eğitim merkezine, 100 yıl önceki dükkanlarda vatandaşlar nasıl alışveriş yapıyorsa aynı şekilde dükkanlar kuruldu. Müzeyi ziyaret edenler nostaljik bir yolculuğa çıkıyor. Müze, 100 yıl öncesinin Bursa'sında çarşıda dükkanlar nasıl hizmet veriyorsa aynı şekilde dizayn edildi. Müzeyi gezenler 100 yıl önceki çarşıyla karşılaşıyor.

Müzede 100 öncesinin Bursa dükkanlarını yaşattıklarını ifade eden Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, "Gemlik'de ve Bursa'da bulunan öğrencilerin burayı gezmelerini sağlamak istiyoruz. Onları Bursa'nın eski tarihine götürmeyi hedefledik. Bu müzede 100 yıl önceki Bursa esnafının nasıl hizmet verdiğini gösteriyoruz. Dükkanları o günün hizmet verdiği şekilde dizayn ettik. Kendi imkanlarımızla topladığımız antikalarla dükkanları restore ettik. Bu müzeyi gezenler geçmişe yolculuğa çıkıyor. Geçmişte esnafların nasıl hizmet verdiğini görüyorlar. Buradaki müzede çok sayıda esnaf dalının geçmişte nasıl olduğunu gösteriyoruz. Bu müzeye herkesi bekliyoruz" dedi.

Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor
Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor
Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor
Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor

Mesleki Eğitim, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Müzeye giren 100 yıl öncesinin esnafını görüyor - Son Dakika


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