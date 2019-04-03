Müzeyi Açıp Kutlama Yapacak

ALMANYA'da iki kez SPD'yi iktidara taşıyan 'reformlar başbakanı' Gerhard Schröder
, sözünü çekinmeyen açık sözlü bir siyasetçi. Partisinin yeniden seçim kazanması için ekonomik yetkinin önemini vurgulayan Schröder, SPD lideri Nahles için, "Kendisi bile ekonomi uzmanı olduğunu iddia edemez" sözleriyle partisini kızdırmıştı. Rusya
'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in denetleme kuruluna seçilen Schröder, partisi ve kamuoyu tarafından yoğun eleştirilere de kulak asmadı.
AİLEYİ TEMİZLİK YAPARAK GEÇİNDİRDİ Putin
'le dostluğunu sürdürmeye devam etti. Güney
Koreli Soyeon Kim'le 5'inci evliliğini yapan Schröder, opera balolarında dansı ve neşeli tavırlarıyla da magazin sayfalarını süslüyor. 7 Nisan
'da 75 yaşına girecek olan Schröder, doğum gününü evde değil, Weimar kentinde Bauhaus
müzesinin açılış törenine katıldıktan sonra o civarda tatil yaparak kutlayacak. İkinci Dünya Savaşı'nda Romanya
'da ölen babasının mezarını başbakanlığı döneminde öğrenen Schröder, annesine düşkünlüğüyle de tanınıyor. Schröder, "Aileyi temizlik yaparak geçindirdi" diyerek, onunla gurur duyduğunu söylemişti.