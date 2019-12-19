Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, perge'ye sürgün edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, perge'ye sürgün edildi - Son Dakika

Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, perge'ye sürgün edildi

6 saat önce

Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, Perge'ye sürgün edildiAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Müzesi'nin bahçesinde beslenen 7 kaz, bir ziyaretçinin yanındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle şikayet üzerine kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Perge Antik Kenti yanındaki özel alanda...

Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, Perge'ye sürgün edildi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Müzesi'nin bahçesinde beslenen 7 kaz, bir ziyaretçinin yanındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle şikayet üzerine kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Perge Antik Kenti yanındaki özel alanda korumaya alındı. Kazlar, çevresi tel örgüyle çevrili 5 dönümlük alanda, ördek, tavuk, horoz gibi kümes hayvanlarıyla yaşıyor.

Antalya Müze yönetimi, yabancılara verdiği sesli tepkiyi de dikkate alarak, güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede kaz beslemeye başladı. Ancak kazlardan biri müzeyi gezen bir ziyaretçinin çocuğunu önce kovaladı, ardından kalçası ve bacağından ısırdı. Yaşanan sorun tarafların görüşmesiyle çözülürken, çocuğun ailesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığın uyarısı üzerine envantere kayıtlı kazlar, müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yanındaki bir araziye yapılan kümeste korumaya alındı.

DİĞER HAYVANLAR

Özel bir araçla taşınan kazlar, burada etrafı tel çit çevrili, antik kent sınırlarındaki 5 dönümlük araziye bırakıldı. Sürgün kazlar, burada tavuk, ördek, horoz ve yabani hindilerle birlikte yaşıyor. Perge Antik Kenti'nin giriş kapısının sol tarafındaki alanın iki kapısına da 'Girilmez' levhası asıldı. Gündüz diğer hayvanlarla bu yeşil alanda serbestçe dolaşan kazlar, geceleri ise kümeslere alınıyor. Antik kenti ziyarete gelenler tel örgülerin ardından kaz ve diğer hayvanları izleyebiliyor.

Kazlar, tel çitin ardından görüntü alanları da gagalamaya çalıştı. Müze yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Müzeyi gezen çocuğu ısıran kazlar, perge'ye sürgün edildi

Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
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