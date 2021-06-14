Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika

Antalya'da önceki gün saat 12.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bisikletyile yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Müzeyyen Koç, Hasan K. adlı şahsın kullandığı hafif ticari aracın altında kalarak can verdi. Kazanın ardından gözaltına alınan Hasan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAYA GEÇİDİNDEN GEÇİYORDU

Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Hasan K.'nin (49) kullandığı 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi Kavşağı'ndaki yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a (23) çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle araç kontrolden çıkıp karşı şeritte seyir halinde olan Ferat A. yönetimindeki 07 E 8784 plakalı hafif ticari araca çarparak dururken, bisikletli Koç ise metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Kaza sonrası gözaltına alınıp karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Hasan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Koç'un cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da kılınan namazın ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLESİNİ ZİYARET İÇİN ALANYA'YA GİTMİŞ

Müzeyyen Koç'un Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve polis memuru olan babasının görev yaptığı Alanya'ya ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. Afyonkarahisar'da basketbol hakemliği de yapan Koç'un, dün sahildeki gezintinin ardından evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.