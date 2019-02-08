Müzeyyen Senar'ın Ölümünün 4. Yılı
21 dakika önce
Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 4. yılında kızı Feraye Işıl, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lokma döktürdü.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar
'ın ölümünün 4. yılında kızı Feraye Işıl
, Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde lokma döktürdü.
Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı.
Feraye Işıl, yaptığı açıklamada, vatandaşların dualarını esirgemediğini söyledi.
Annesinin seslendirdiği şarkıların unutulmadığını anlatan Işıl, "Canım anneciğime Allah rahmet eylesin. Ölmez o. Ölmeyecek bir insan o." ifadelerini kullandı.
Lokma alan vatandaşlar da Müzeyyen Senar'ı unutmadıklarını, eserlerini severek dinlediklerini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:42 Kaynak: AA
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