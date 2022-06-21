Müzeyyen Şevkin: "Chp Olarak Çiftçiye Mazotu Ötv'siz Vereceğiz. Tarsim ve Tarım Kredi Borcunu Yapılandıracağız"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da bir araya geldiği Kızıldere köylülerine AKP hükümetinin Gayri Safi Milli Hasıla üzerinden çiftçilere 210 milyar lira borçlu olduğunu söyledi. Şevkin, "CHP olarak, mazotu çiftçiye ÖTV'siz bir şekilde vereceğiz ve Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 1'i olan anayasanın size vermiş olduğu o parayı da destekleme olarak vereceğiz. TARSİM'E Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcunuzu da yapılandırıp ödemenizi sağlayacağız" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, bugün Adana'nın Ceyhan ilçesi Kızıldere köyünde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şevkin, AKP hükümetinin çiftçiye Gayri Safi Milli Hasıla üzerinden borçlu olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Afgan çoban" açıklamasına da tepki gösteren Şevkin, şöyle konuştu:

"210 MİLYAR LİRA ŞU ANDA ÇİFTÇİNİN ALACAĞI VAR"

"Sizin Afganlardan öğrenmeye ihtiyacınız var mı? Çiftçi olarak, köylü olarak bir Afgan'a ihtiyacınız var mı? Aklınız ile alay ediyorlar. Gayri Safi Milli Hasıla 210 milyar, 2006'dan beri normalde AKP döneminde çıkmıştır, destekleme olarak size verilmesi gerekirken, 210 milyar lira şu anda çiftçinin alacağı var. Hakkını teslim etmiyorum. Mazotta size destek verilmesi gerekirken, bugün tarıma atılan çiftçiye ÖTV'si yüzde 18'den, yani 30 liraya mazotu size satan bir anlayış ile karşı karşıyayız.

"SİZİN TARSİM'E VE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NE OLAN BORÇLARINIZI YAPILANDIRIP FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ"

Biz CHP olarak diyoruz ki kesinlikle ÖTV'yi kaldıracağız. Mazotu çiftçiye ÖTV'siz bir şekilde vereceğiz ve Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 1'i olan, sizin ananızın ak sütü gibi helal, hakkınız, Anayasa'nın size vermiş olduğu o parayı da destekleme olarak vereceğiz. Türkiye çiftçisinin yanında olacağız. Kooperatifleşmeyi sağlayacağız ve sizin borcunuzu yapılandıracağız, yani o faizi var ya, sizin TARSİM'e olsun, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borcunuzu da yapılandırıp, faizini silip Allah'ın izniyle bir an önce ödemenizi sağlayacağız. Dolayısıyla, CHP Türkiye çiftçisinin, köylüsünün ve vatandaşının yanındadır. Bunun da teminatını veriyoruz."