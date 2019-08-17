Son Dakika Haberleri: Müziğe damgasını vuran festival Woodstock 50. yılında belgesel oldu
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Müziğe damgasını vuran festival Woodstock 50. yılında belgesel oldu

1 saat önce

Takvimler Ağustos 1969'u gösterdiğinde müzik tarihinin sonsuza dek değişeceğini kimse tahmin etmiyordu. Vietnam Savaşı'na karşı olan, 70'lerin çiçek çocukları Woodstock Festivali ile yeni bir akım başlattı.

Müziğe damgasını vuran festival Woodstock 50. yılında belgesel oldu, System.String[]
Takvimler Ağustos 1969'u gösterdiğinde müzik tarihinin sonsuza dek değişeceğini kimse tahmin etmiyordu. Vietnam Savaşı'na karşı olan, 70'lerin çiçek çocukları New York'un küçük bir kırsal kasabası olan Bethel'de Woodstock Festivali ile yeni bir akım başlattı.

Ve aradan tam 50 sene geçti.... Resmi adı Woodstock Müzik ve Sanat Fuarı (Woodstock Music and Art Fair) olarak bilinen festivalde kimler sahne almadı ki? 60'lı yılların en ünlü müzisyenleri The Who, Janis Joplin, Carlos Santana, Joe Cocker, Richie Havens, Jefferson Airplane ve rock müziğin en ikon isimlerinden Jimi Hendrix.
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Vietnam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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