Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi - Son Dakika

Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi

14.02.2021 13:31

Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi Bodrum Belediyesi 300 sanatçıya sahip çıktı Korona virüs (Kovid-19) salgının nedeniyle işsiz kalan müzisyenler sahneyi görünce inmek bilmedi.

Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi

Bodrum Belediyesi 300 sanatçıya sahip çıktı

MUĞLA - Korona virüs (Kovid-19) salgının nedeniyle işsiz kalan müzisyenler sahneyi görünce inmek bilmedi. Bodrum'da yaşayan 300 sanatçıya sahip çıkan Bodrum Belediyesi müzisyenlere müzik yapma fırsatı verdi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen meslek gruplarından olan müzisyenler, Bodrum Belediyesi'nin organizasyonunu ile bir araya geldi. 85 guruptan oluşan 300 sanatçı doya doya müzik yapıp şarkılarını seslendirdi. Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi.

Korona virüs salgını nedeniyle müzik yapamayan ve işsiz kalan sanatçıların intihar haberleri ile büyük üzüntü yaşayan Ahmet Aras, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. "Müziğin Sesi Açılsın" çalışması ile yerel sanatçılara destek olmak için Bodrum'daki tüm yaşayan sanatçıları şarkı söyleyip, müzik yapmaları için Heredot Kültür Merkezine sahne kuruldu. Her gurup kendine has müziklerini çaldı. Bazı müzisyenler ise sahneden inmek bilmedi. Geçtiğimiz aylarda, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonları ile "Çarşı'ya gidemiyorsak, Çarşı'nın müziği bize gelir" projesi ve "Yılbaşı Özel Eğlence" programlarında uzaktan da olsa seyircileri ile buluşan yerel müzisyenler şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü için bir araya getirdi.

Sevgililer gününde yayına girdi

Yaklaşık 2 haftadır gece gündüz müzisyenleri ağırlayan Bodrum Belediyesi Sevgililer gününde çalınan müzikleri sosyal medya hesaplarından müzikseverler ve Bodrumlularla buluşturdu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi tedbirleri kapsamında kapanan işletmelerden dolayı sahne alamayan müzisyenlere bir nebze olsun destek olmak için 14 Şubat Sevgililer Günü programı hazırladıklarını belirterek şunları söyledi; "Öncelikle tüm Bodrum aşıklarının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Belediye olarak, yeni yılda yaptığımız gibi yine müziğin sesi açılsın diyerek emekçilerimize, müzisyenlerimize, Bodrum'un en önemli değerlerine, sanatçılarına, Sevgililer Günü için bir katkı yapmaya çalıştık. Bu gibi çalışmaları sürdüreceğiz. Umarız bu Sevgililer Günü, salgının da artık sonuna vesile olur. Hep birlikte bir dahaki Sevgililer Günümüzü sarılarak, kucaklaşarak kutlarız."

Başkan Aras, konuşmasının ardından Ender Kasal'ın sazıyla eşlik ettiği Kerimoğlu ve Çökertme türkülerini seslendirdi.

Çekimleri devam eden program, 14 Şubat Sevgililer Günü saat 14.00'de Bodrum Belediyesi sosyal medya hesapları ile Bodrum Kenttv 'den yayınlanacak. Üç bölüm halinde yayınlanacak olan bu özel programın diğer bölümleri ise aynı gün saat 18.00'de ve 22.00'de yine ekranlarda olacak.

Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi
Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi
Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi
Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi

Sevgililer Günü, Koronavirüs, Bodrum, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müziğe hasret kalan sanatçılar sahneden inmek bilmedi - Son Dakika


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