Hakman, karantina döneminde müzik çalışmaları yapmaya başladığını söyledi.
Hakman, karantina döneminde müzik çalışmaları yapmaya başladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bu zaman diliminde ısrarlara rağmen şarkı söylemedim. Oyunculuk kadar müziği de çok seviyorum, bol bol müzik konuşabilirim" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
11.05.2020 15:14:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müziği çok seviyorum - Son Dakika