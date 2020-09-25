Müziğin birleştirici gücü Kapadokya'yı renklendirdi - Son Dakika

Dünyanın dört bir yanından gelerek Kapadokya'da buluşan çoğu mülteci 12 sanatçı, tarihi güzellikleriyle ünlü Kapadokya'da bir göç yolculuğunu anlatan 'Feridem' türküsünü seslendirdi.

Nevşehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü öncülüğünde, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Nevşehir Çok Yönlü Destek Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, 'Feridem' türküsünü seslendiren sanatçılar kendi göç hikayelerini farklı bir deneyimle bir kez daha yaşadı.

Binlerce yıllık medeniyetlerin izini günümüze taşıyan Kapadokya, bu özgün çalışma sayesinde farklı kültürlerden kişileri müziğin birleştirici çatısı altında buluşturdu. Çekimler Kapadokya'nın en önemli bölgeleri olan Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Avanos ve Çavuşin'de gerçekleştirildi. Türk, Suriyeli, İranlı, Afgan ve Çinli 12 sanatçının Türkçe seslendirdiği türkü, sosyal uyumun en güzel örneklerinden biri oldu.

(Utku Şimşek/İHA)