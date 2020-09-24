Müziğin bölge şampiyonları belli oldu - Son Dakika

Müziğin bölge şampiyonları belli oldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi ile KYK Eğitim Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Müzik Bölge Şampiyonası yapıldı.

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi ile KYK Eğitim Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Müzik Bölge Şampiyonası yapıldı. Pandemi nedeniyle online yapılan yarışmada jüri şampiyonları seçerken bir hayli zorlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Müzik Bölge Şampiyonası'na Erzurum ev sahipliği yaptı. Korona virüs (Covid-19) Salgını nedeniyle yarışma online yapıldı. Pandemi tedbirleri nedeniyle yarışmacılar kendi ellerinde seslendirdikleri parçaların videolarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezine gönderdi. Yarışmanın Bölge Finalleri Yakutiye Gençlik Merkezi ile KYK Eğitim Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Kemal Balcı, Aydın Kahraman ve Gönül Kürkçüoğlu gibi tecrübeli müzisyenlerden oluşan Jüri, KYK toplantı salonunda seçimini yaptı. Jüri, birbirinden güzel sesli genç sanatçılar arasında şampiyonları belirlemek için bir hayli zorlandı. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Vedat Engin, Aşkale Gençlik Merkezi'nden Fatih Senir, Gençlik Liderleri Leyla Karakaya ile İlteriş Bülent Aydın'ın da görev aldığı bölge şampiyonasında Jüri bölge birincilerini belirledi.

40 video görüntüsü gönderildi

Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle Bölge Şampiyonası'nın online olarak Erzurum'da yapıldığını belirten Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, "12 ilden topladığımız 40 videoyu Kemal Balcı, Aydın Kahraman ve Gönül Kürkçüoğlu'ndan oluşan jürimiz büyük bir titizlikle izledi ve değerlendirmesini yaptı. Değerlendirme sonunda birinciler belli oldu" dedi.

Gençlik Merkezleri İller arası Müzik Bölge Şampiyonası beş ayrı kategoride yapıldı. Kadınlar ve erkekler Türk Müziği, Popüler Müzik Kadın, erkek ve Özgün Yorumlama Müzik Yarışmaları kategorisinde gerçekleşen bölge şampiyonasında birinci olan isimler Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz'ın yanı sıra Vedat Engin ve Leyla Karakaya jüri üyelerine filoğrafi işlemeli Türk bayrağı ve kitap hediye etti.

Müzik Bölge Şampiyonasında şu isimler dereceye girdi:

TÜRK MÜZİĞİ KIZ

1.Özge Polat(Erzurum)

2. Bergen Dağdagül (Muş)

3.Kader İleru (Bitlis)

TÜRK MÜZİĞİ ERKEK

1. Fırat Türkmen(Erzurum)

2.Kadir Özateş (Bingöl)

3. Emir Tuğrul Tek (Tunceli)

POPÜLER KIZ

1.Seda Karakuş(Ağrı)

2.Zehra Alp(Tunceli)

3.Esra Bilici (Hakkari)

POPÜLER ERKEK

1. Ali Ozan Kelat (Tunceli)

2.Harun Atiş (Erzurum)

3.Ferhat Çetin (Muş)

ÖZGÜN YORUMLAMA

1.Malatya

2. Van - ERZURUM

Yakutiye, Erzurum, Aydın, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Müziğin bölge şampiyonları belli oldu - Son Dakika

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