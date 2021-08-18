Müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de - Son Dakika

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam müziğin efsanelerini ağırladı. MFÖ, en sevilen şarkılarını Kuruçeşme sahnesinde seslendirdi. Dinleyicisiyle boğazın kıyısında buluşan efsaneler, dillere pelesenk olan klasiklerini seslendirerek hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sundular.

'KURUÇEŞME KONSERLERİNİ ÖZLEMİŞTİK'

Konser öncesi röportaj veren Mazhar, Fuat, Özkan "Kuruçeşme konserlerini özlemiştik. Boğaz manzarası o kadar güzel ki dekor gibi... Seyirciler ile şarkıları beraber seslendirmek bizler için ilaç gibi" sözleriyle dinleyicilerine ve sahneye olan özlemlerini dile getirdi. Efsane üçlü "Best of" albümün sinyallerini de "Birbirimizi kandırabilirsek bir şeyler yapabiliriz" sözleriyle verdiler.

ŞARKILAR BU KEZ DE GÖNÜL YARALARINI SARDI

MFÖ, sevilen şarkılarını seslendirdiği o muhteşem anlarda bilet gelirinin bir kısmını AFAD'a bağışladıklarını da dile getirdi.