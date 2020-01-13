Müziğin ezgilerinden ilham aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Müziğin ezgilerinden ilham aldı - Son Dakika Ekonomi

Müziğin ezgilerinden ilham aldı

31 dakika önce

DenizBank bünyesinde yer alan sergi mekanı GaleriDeniz, Prof. Dr. Fikret Akata'nın müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Müziğin ezgilerinden ilham aldı, System.String[]

DenizBank bünyesinde yer alan sergi mekanı GaleriDeniz, Prof. Dr. Fikret Akata'nın müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, ay sonuna kadar gezilebiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:03 
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