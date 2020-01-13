Müziğin ezgilerinden ilham aldı

DenizBank bünyesinde yer alan sergi mekanı GaleriDeniz, Prof. Dr. Fikret Akata'nın müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, ay sonuna kadar gezilebiliyor.

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