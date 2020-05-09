Müziğin mutfağı evlere taşındı - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin geçtiğimiz sene yaz okulları kapsamında düzenlediği "Müziğin Mutfağı" kursu, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında evlere taşındı.



Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinde izolasyon halinde bulunan çocuklara yönelik hem keyifli hem de öğretici çalışmalar düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi'nin geçtiğimiz sene yaz okulları kapsamında düzenlediği ve çocukların çok beğendiği "Müziği Mutfağı" kursu bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında evlere taşındı. Müziğin evrenselliği ve birleştiriciliğinin ön plana çıktığı kurs, Müzik eğitmenlerince hazırlanan videolar çocukların evlerine ulaşırken, öğrenciler ilk olarak bardak ile ritim tutmayı öğreniyor. Video ile çocuklar, müzik teknikleri konusunda da bilgiler ediniyor.



Her hafta farklı bir mutfak gereciyle eğitimlerin verileceği videolar, Tepebaşı Belediyesi'nin resmi youtube kanalı üzerinden izlenebiliyor. - ESKİŞEHİR