Müziğin ritmine kendini kaptıran taksici gülümsetti - Son Dakika

Müziğin ritmine kendini kaptıran taksici gülümsetti

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı. Taksicilik yapan Mustafa Yerkazan ise, boş sokakta müşteri beklerken müziğin ritmine kendini kaptırarak oynaması gülümsetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cuma akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren dün olduğu gibi bugünde Gazi, Vali Fahri Bey ve Zübeyde Hanım Caddeleri, Çaydaçıra Kavşağı ve kent genelindeki tüm sokaklar boş kaldı.İzzetpaşa Mahallesinde bulunan bir taksi durağında nöbetçi taksici Mustafa Yerkazan da müşteri olmadığı için çalan müziğin ritmine kendini kaptırarak oynamaya başladı. Kendisini müziğin ritmine bırakan Yerkazan'a ise diğer taksiciler alkışla destek verdi.

Sosyal medya da paylaşılan video kısa zaman da büyük bir beğeni topladı.