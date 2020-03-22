Müziğin ruhumuzu sarmasına izin verelim
6 saat önce
"Tüm sevgi ve inancımla sizlerin yanında olmak ve yaralarımızı birlikte müziğin mucizevi gücüyle sarabilmek ümidiyle her pazar günü saat 19.00 Twitter, 20.00 Facebook, 21.00 Instagram hesaplarımdan ve yakın bir zamanda duyuracağım YouTube kanalımdan canlı yayın konserlerime devam edeceğim.
"Tüm sevgi ve inancımla sizlerin yanında olmak ve yaralarımızı birlikte müziğin mucizevi gücüyle sarabilmek ümidiyle her pazar günü saat 19.00 Twitter, 20.00 Facebook, 21.00 Instagram hesaplarımdan ve yakın bir zamanda duyuracağım YouTube kanalımdan canlı yayın konserlerime devam edeceğim. Daima müzikle kalalım ve bizleri kucaklayıp, ruhumuzu sarmasına izin verelim."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:15
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