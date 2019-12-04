Son Dakika › Magazin › Müziğin Yıldızları için geri sayım başladı! - Son Dakika Magazin
Müziğin Yıldızları için geri sayım başladı!
6 saat önce
Etkinlikte 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 3 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirilecek.
Etkinlikte 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 3 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirilecek.
Aday değerlendirmeleri 1 ile 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken finalistler mesleğinde uzman birçok seçkin jüri tarafından 30 Aralık tarihinde açıklanacak.
2 Ocak ile 22 Ocak arası gerçekleşecek olan halk oylamasıyla birlikte kazanan adaylar, ödüllerin sahibi olacak.
27 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan ödül töreninin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz üstlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:46
Hasan Ali Yücel ismini bilemeyen yarışmacılar, izleyiciyi isyan ettirdi Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı