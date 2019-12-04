Müziğin Yıldızları için geri sayım başladı!

Etkinlikte 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 3 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirilecek.



Aday değerlendirmeleri 1 ile 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken finalistler mesleğinde uzman birçok seçkin jüri tarafından 30 Aralık tarihinde açıklanacak.



2 Ocak ile 22 Ocak arası gerçekleşecek olan halk oylamasıyla birlikte kazanan adaylar, ödüllerin sahibi olacak.



27 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan ödül töreninin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz üstlenecek.