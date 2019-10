Müziğini Rahman Altın'ın Bestelediği Mama'ya İspanya'dan

Uluslararası alanda birçok ödüle sahip Türk film müziği bestecisi, Amerikan Müzik Endüstrisi Akademi Üyesi, Grammy Ödülleri'nde oy verme hakkına sahip müzisyen ve opera sanatçısı Rahman Altın, bestesini yaptığı "Mama" adlı kısa film ile İspanya Toledo'da Festival Internacional de Cine Social CLM'de (FESICO)En iyi film Müziği Ödülü kazandı. Rahman Altın adına ödülü Mama filminin prodüktörü Mert Canatan aldı.

Mama, Birçok Ödül Sahibi

Suriye'deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu alan ve müziği Rahman Altın tarafından bestelenen Mama'nın uluslararası platformlardan 7 adet kazandığı ödüller şöyle;

Calcutta International Film Festivali – 2017/ En İyi Film Özgün Müziği

Top Shorts Online Film Festivali 2017 & 2018/ En İyi Orijinal Özgün Müzik

Los Angeles Film Awards/ En İyi Orijinal Özgün Müzik

Hollywood International Moving Picture Film Festival/ En İyi Orijinal Özgün Müzik

Rahman Altın'ın "Orijinal Film Müzikleri" Albümü, Dijital Platformlarda Yayında

Halen Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde, 3 bölümden oluşan 120 dakikalık dev eserinin hazırlık çalışmalarını sürdüren Rahman Altın, adeta kariyerinin bir yansıması olarak 25 eserden oluşan Orijinal Film Müzikleri albümünü iTunes, Apple, Spotify, Amazon, Deezer, Tidal vb. platformlar üzerinden dinleyicileriyle buluşturdu.

Sanatçının geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Orijinal Film Müzikleri" albümünde yer alan MAMA dahil 11 film müziği bestesi, iTunes'un indirme listesinde 12'nci sıradan yer aldı.

Albümde yer alan eserler ve yer aldıkları filmler şöyle;

Cenneti Beklerken (2006); Suretler ve Aynalar

Keloğlan Kara Prens'e Karşı (2006); Balkız'ın Aşk Baladı

Uzak İhtimal (2009); Ana Tema, Müezzinin Aşkı, Kayıp Baba ve Randevu

Çok Film Hareketler Bunlar (2010); 300 Günübirlikçi, Hıyarlı Baba ve Ç.F.H.B. Fragman

Çanakkale 1915 (2012); Şanlı Feda

İstirahat Odası (2012); Oda ve Gerçekler, Ana Tema ve Akvaryumda Hayat

Kelebeğin Rüyası (2013); Gece ve Şair, Anlatacak Çok Şey Var ve Nedamet

Uzaklarda Arama (2015); Yusuf ile Nazlı ve Deniz'in Dansı

Köstebekgiller (2015); Fahri Fırfır ve Ormanda Neşe

Mama (2017); Tehcir, Yorgun Düştüm ve Annem Nerede?

Akide (2017); Akide'nin Yolculuğu ve Derda'nın Doğuşu

Birçok Uluslararası Filmde Rahman Altın İmzası

Rahman Altın, kariyeri boyunca uluslararası alanda NBC/Universal, Universal Animation, Warner Brothers, Lucas Film Ltd., DreamWorks, Sony Pictures, Acti-Vision, Section 9 Entertainment, Remote Control, Ignition LAve HBO için yaptığı çalışmaların yanı sıra aralarında Iron Man 3, Man of Steel, The Amazing Spiderman, Dark Knight Rises, Mission Impossible 4, Man in Black 3 vb. başyapıt filmlerinin müzik çalışmalarında yer aldı.

Altın, NBC Universal Dream Works'ün Fransa, İngiltere, Kanada, Güney Kore, Endonezya, Brezilya, Arjantin'in yanı sıra İtalya ve Almanya'da da gösterime giren Zafari adlı animasyon dizisinin şarkılarını besteleyip seslendirmesinin yanı sıra 52 bölüm senfonik film müziklerini de besteledi.