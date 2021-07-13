Müzik açıp kilise duvarında dans etmişlerdi, 3 şahıs hakkında karar verildi - Son Dakika

Dün akşam Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı.

TEPKİ TOPLADI

Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal mesafenin ve maskenin de unutulduğu o anlar pes dedirtti. Hemen her gece yaşanan görüntülere Kadıköy'de yaşayan bölge sakinleri de büyük tepki gösterdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliler Y.E.U ve Ö.F.A ile aracın sahibi O.Y. bugün adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEME KARARI VERDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.E.U, Ö.F.A. ve O.Y. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Görüntülerdeki 3 kişiden 2'sine ev hapsi verilirken bir kişi de serbest bırakıldı.