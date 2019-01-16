Müzik Akademisi 'ENGEL' Tanımıyor

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Müzik Akademisi'nde eğitim gören kursiyerler, hünerlerini bu kez tüm Türkiye'ye gösterdi. TRT Müzik kanalında canlı yayınlanan ve sunuculuğunu ünlü müzisyen ve şarkıcı Metin Özülkü'nün yaptığı, ünlü pop sanatçısı Deniz Seki'nin de konuk olduğu 'Engelsiz Sahne' programı bu hafta Müzik Akademisi kursiyerlerini ağırladı. TRT Tepebaşı Stüdyosu'nda çekimleri gerçekleştirilen programda Müzik Akademisi öğrencilerinden Özgür Kurt seslendirdiği şarkılar ile hem Metin Özülkü ve Deniz Seki'den, hem de ekranları başındakilerden büyük beğeni aldı. Öte yandan Müzik Akademisi öğrencilerinden Görkem Kahraman'ın yan flütte bireysel performans şovu ile Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak kursiyerlerinin sergiledikleri halk oyunu gösterileri ve temsili kına gecesi de stüdyodaki izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Program sırasında Yıldırım Belediyesi tarafından Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak'a özel hazırlanan tanıtım filmi de gösterildi.

YILDIRIM BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Yıldırım Belediyesi'nin gerçekleştirdiği proje ile engelli bireylerin yanında olmasının önemine değinen sanatçı Metin Özülkü, " Özgür Kurt sesi çok güçlü ve çok başarılı bir kardeşimiz. Şarkıları seslendirirken kendisini hayranlıkla dinledim. Müzik çalışmalarına devam ederse adından sık sık söz ettirecek bir kalitede sesi var. Kendisine, Görkem kardeşimize ve Müzik Akademisi'nin diğer tüm kursiyerlerine bu imkanı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Edebali'ye, destekleri için teşekkür ediyorum. Engelli bireyler, kendilerine imkan verildiği zaman neleri başarabileceklerini bu akşam tüm Türkiye'ye gösterdiler" diye konuştu.

'MUTLULUKLARINA ORTAK OLUYORUZ'

Engellilerin mutluluğunu artırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına kendilerine destek olarak sosyal projeler ürettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak projemiz, kardeşlerimizin sosyalleşmesine ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olduğumuz bir proje. Çok değerli eğitmenlerimizin öncülüğünde faaliyet gösteren, bizlerin 'Sevgi Akademisi' adını verdiğimiz Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak'ta engelli bireylerimizin aldığı özel eğitim, kendilerine mutluluk kaynağı oluyor. Kursiyerlerimiz, bugün bir kez daha zihinlerimizde örmüş olduğumuz duvarları kaldırdığımız zaman fiziki engellerin çok da önemli olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdiler" ifadelerini kullandı.