Müzik Akşamları-Berk Özçam - Son Dakika

Müzik Akşamları-Berk Özçam Esenler'in yaz günlerini renklendiren Müzik Akşamları tüm hızıyla devam ediyor.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen konserin 24 Haziran Perşembe günkü konuğu sanatçı Berk Özçam olacak.

Saat 19. 00'daki program 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yer alan Gölet'te gerçekleşecek.

Etkinlik Türü: Müzik Akşamları

Etkinlik Tarihi: 24 Haziran 2021, Perşembe

Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi/ Gölet Etkinlik Saati: 19: 00

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