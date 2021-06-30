MÜZİK ALETLERİ DEPOSUNU SU BASAN MÜZİSYENE BELEDİYEDEN DESTEK - Son Dakika

ÇORUM'da sağanak yağışın ardından tüm elektronik malzemeleri sular altında kalan müzisyen Özgür Cantekin (34) mağduriyetini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımlarını gören Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, devreye girerek Cantekin'in hasarının karşılanacağını açıkladı.

Çorum'da iki gün önce etkisini gösteren sağanağın ardından, müzik aletleti ve elektronik eşyalarının bulunduğu depo sular altına kaldı. Müzisyen Özgür Cantekin, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Cantekin'in durumunu öğrenen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cantekin'in işyerini ziyaret ederek masrafının karşılanacağını söyledi.

'MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTUK'

Müzisyen Özgür Cantekin, pandemi sürecinde işlerinin durgun olduğunu, üstüne sağanakla birlikte müzik aletlerinin yer aldığı depoyu su bastığını belirterek, Tam işlerimiz açılmıştı, düğün sezonu başlamıştı ki son yağan yağmurla cihazlarımızın bulunduğu depoyu su bastı. Müzik aletlerimiz suyun altında kaldı, görünce şok olduk. Maalesef kurtaramadık cihazlarımızı. Biz kara kara düşünürken ziyaretimize sağ olsun Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bey, başkan yardımcısı Üzeyir bey ve Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu gelerek yaşadıklarımızı yerinde inceledi. Belediyenin zararımızı karşılanacağı söylendi. Mutluluktan havaya uçtuk. Kendim ve çalışanlarım adına herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar dedi.