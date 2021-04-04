Müzik aletlerinin arasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Müzik aletlerinin arasından uyuşturucu çıktı
04.04.2021 01:10
Müzik aletlerinin arasından uyuşturucu çıktı Muğla'nın Milas ilçesinde mikrofon kablosuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Müzik aletlerinin arasından uyuşturucu çıktı
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde mikrofon kablosuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada müzik aleti çantası içerisinde yer alan mikrofon kablosuna sarılmış halde 70.19 gram metamfetamin ve 12.23 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili İ. B. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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