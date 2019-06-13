"Muzik Bazaar" festival tadında geçecek

İzmirliler müziğe doyacak

İzmir Fransız Kültür Merkezi, yüzlerce müzikseverin buluşacağı 'Muzik Bazar' için gün sayıyor.

EN EĞLENCELİ ETKİNLİK

Geniş müzik yelpazesi ve her kulağa hitap eden müzik kalitesi ile gelenekselleşen Muzik Bazar, İzmir'in en eğlenceli etkinliklerinden biri olacak. Etkinliğin yıldızı Fransız Aälma Dili grubu, Western ve Balkan esintileri ile eşsiz bir müzik zevki yaşanacak. DJ Damla Tek ve DJ Steph'in davetlileri coşturacağı geceyi, özgün vokal Beyza Başak Band; Funk, R&B ve Soul Caz performanslarıyla süsleyecek. Jonglör Vincent de Lavenère ise bahçe için tasarlanmış şiirsel gösterisiyle herkesi büyüleyecek. Kulaklara bayram yaşatacak bu müzik şenliğine dövme atölyesi ve yeme-içme stantları da eşlik edecek.

"MÜZİK SINIR TANIMAZ"

Etkinlik hakkında konuşan İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David "Müzik, evrenseldir. Her kültürde farklı algılanmasına rağmen, hangi kültüre bağlı olursa olsun insanlar tarafından hep sevilir. Çünkü herkes hayal etmekten hoşlanır ve müzik, tıpkı hayal gücü gibi sınır tanımaz" dedi. Katılanların eğlenceyi en üst seviyede yaşayacaklarını söyleyen David " Fransa'dan davet ettiğimiz ünlü isimlerle biz de bu etkinlik için sınır tanımadık. İzmirliler müziğe doyacak" dedi

'Muzik Bazar' programı dahilinde gerçekleşecek olan tüm bu etkinliklerin bileti aynı gün 20 TL'ye kapıdan temin edilebilecek.