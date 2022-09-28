Arabesk dönemi geri geliyor! İşte Spotify'da en çok dinlenenler - Son Dakika
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Arabesk dönemi geri geliyor! İşte Spotify'da en çok dinlenenler

28.09.2022 16:14
Arabesk dönemi geri geliyor! İşte Spotify'da en çok dinlenenler

Müzik dinleme platformu Spotify, arabesk rüzgarıyla sallanıyor. Yapılan araştırma müzik türünün yeniden popüler hale geldiğini gösteriyor.

Dünyanın en popüler şarkı dinleme platformlarından birisi olan Spotify, ülkemizde de oldukça revaçta. Platformun verileri, ilginç sonuçlara sahne oluyor. Görünen o ki Türkiye'de arabesk müzikler yeniden popüler hale geliyor.

Spotify, arabesk dinlemelerinin son 3 yılda 4'e katlandığını söylüyor

Spotify'ın Türkiye verileri, ülke müziğinin gidişatı hakkında bilgiler veriyor diyebiliriz. Marketing Türkiye'de yer alan habere göre Spotify'da arabesk türü giderek popülerleşiyor. Öyle ki son 3 yılda arabesk dinleme süresi 4 katına kadar çıktı.

Arabesk dönemi geri geliyor! İşte Spotify'da en çok dinlenenler

Yapılan araştırma birçok dikkat çekici veriler içeriyor. Öyle ki içinde arabesk geçen 162 binden fazla çalma listesi oluşturulmuş durumda. Ek olarak koşu temalı listelerde bile en az bir tane arabesk türünde müzik yer alıyor.

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Öte yandan 2000'lerden önce oldukça popüler olan ve sonrasında etkisini yitiren arabesk, sanılanın aksine genç kesim tarafından benimseniyor. 2022'de en çok arabesk dinleyen yaş grubu yüzde 46 ile 18-24 yaş aralığı oldu.

Her ne kadar Türkiye'ye özgü içeriklerden bahsetsek de arabesk, yurt dışında da dinleniyor. Arabesk dinleyicisinin yüzde 84'ü Türkiye'den oluşurken geri kalan kısmını Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkeler oluşturdu. Son olarak arabesk türünün zirvesinde Müslüm Gürses yer alıyor. Gürses'in Nilüfer şarkısı, tüm zamanların en çok dinlenen arabeski oldu.

Arabesk dönemi geri geliyor! İşte Spotify'da en çok dinlenenler

Spotify'da arabesk türünde en çok dinlenen 10 sanatçı:

Müslüm Gürses

Ebru Gündeş

Funda Arar

Bergen

Yıldız Tilbe

İbrahim Tatlıses

Ebru Yaşar

Hakan Altun

Cengiz Kurtoğlu

Azer Bülbül

2022 yılında Spotify'da arabesk türünde en çok dinlenen 10 şarkı:

Al Sevgilim – Funda Arar, Semicenk

İçime Ata Ata – Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş

Sen Affetsen – Bergen

Cennet – Ebru Gündeş

Seni Yazdım – Müslüm Gürses

Yediverenim – Funda Arar

Nilüfer – Müslüm Gürses

Sabah Olmadan – Güllü

İnsan Dertli Olunca – Bergen

Benim İçin Üzülme – Bergen

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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, Türkiye, Spotify, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Arabesk dönemi geri geliyor! İşte Spotify'da en çok dinlenenler - Son Dakika

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