Müzik dinleyen motosikletçiden trafikte tehlikeli hareketler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Müzik dinleyen motosikletçiden trafikte tehlikeli hareketler - Son Dakika

Müzik dinleyen motosikletçiden trafikte tehlikeli hareketler

6 saat önce

Manisa'da seyir halindeki motosiklet üzerinde müzik dinleyerek dans eden sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Müzik dinleyen motosikletçiden trafikte tehlikeli hareketler, System.String[]

Manisa'da seyir halindeki motosiklet üzerinde müzik dinleyerek dans eden sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


Olay, İzmir- İstanbul Otoyolu Manisa girişinde meydana geldi. Bir otomobilden cep telefonu ile çekilen görüntülerde, seyir halindeki 10 ZG 229 plakalı motosikletin sürücüsü dinlediği müziğe kendini fazla kaptırarak, yolda tehlikeli manevralar yaptığı görülüyor. Motosikletin üzerinde zıplayan ve direksiyondan ellerini bırakarak seyreden sürücü, çevredeki diğer sürücüleri de şaşırttı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra gözden kayboldu. - MANİSA

Motosiklet, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:28 Kaynak: İHA

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