Müzik dünyasına yeni bir isim merhaba demeye hazırlanıyor

Müziğin yanı sıra gazetecilik yapan Firari,Akademi Müzik etiketiyle müzik dünyasındaki yerini alacak olan albümün yönetmenliğini Samet Akkuş yaptı.

Şarkısının kısa süre içinde büyük çıkış yakalayacağını iddia eden Firari,teklisinin klibini ise Tekirdağ'da çekeceğini söyledi. Yakışıklı şarkıcının klibinde Rus model Anna Novoselova rol alacak.