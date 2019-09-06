Son Dakika Haberleri: Müzik dünyasına yeni bir isim merhaba demeye hazırlanıyor
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Müzik dünyasına yeni bir isim merhaba demeye hazırlanıyor

55 dakika önce

Kendine has yorumuyla dinleyenlerini kendinden geçiren arabesk Rock sanatçısı Firari,'Gecenin Üçü'isimli teklisiyle müzik severlerin karşısına çıkacak.

Müzik dünyasına yeni bir isim merhaba demeye hazırlanıyor, System.String[]

Müziğin yanı sıra gazetecilik yapan Firari,Akademi Müzik etiketiyle müzik dünyasındaki yerini alacak olan albümün yönetmenliğini Samet Akkuş yaptı.

Şarkısının kısa süre içinde büyük çıkış yakalayacağını iddia eden Firari,teklisinin klibini ise Tekirdağ'da çekeceğini söyledi. Yakışıklı şarkıcının klibinde Rus model Anna Novoselova rol alacak.

Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:34 Kaynak: Bültenler
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