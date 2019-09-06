Müzik dünyasına yeni bir isim merhaba demeye hazırlanıyor
55 dakika önce
Kendine has yorumuyla dinleyenlerini kendinden geçiren arabesk Rock sanatçısı Firari,'Gecenin Üçü'isimli teklisiyle müzik severlerin karşısına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:34 Kaynak: Bültenler
Müziğin yanı sıra gazetecilik yapan Firari,Akademi Müzik etiketiyle müzik dünyasındaki yerini alacak olan albümün yönetmenliğini Samet Akkuş yaptı.
Şarkısının kısa süre içinde büyük çıkış yakalayacağını iddia eden Firari,teklisinin klibini ise Tekirdağ'da çekeceğini söyledi. Yakışıklı şarkıcının klibinde Rus model Anna Novoselova rol alacak.
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