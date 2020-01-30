Müzik dünyasının acı kaybı...Gizem Utku hayatını kaybetti

Pendik Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi görev Gizem Utku'nun vefatı müzik dünyasını üzdü.



CENNETTE DE DANS EDECEKSİN!



Haluk Levent, Gizem Utku ile dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından "Canım Gizem... Cennette de dans edeceksin hep!" sözleriyle paylaştı.