Müzik dünyasının acı kaybı...Gizem Utku hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Müzik dünyasının acı kaybı...Gizem Utku hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin

Müzik dünyasının acı kaybı...Gizem Utku hayatını kaybetti

6 saat önce

Pendik Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi görev Gizem Utku'nun vefatı müzik dünyasını üzdü.

Müzik dünyasının acı kaybı...Gizem Utku hayatını kaybetti, System.String[]

Pendik Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi görev Gizem Utku'nun vefatı müzik dünyasını üzdü.


CENNETTE DE DANS EDECEKSİN!


Haluk Levent, Gizem Utku ile dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından "Canım Gizem... Cennette de dans edeceksin hep!" sözleriyle paylaştı.

Haluk Levent, Pendik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:09 
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