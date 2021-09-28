Müzik Eğitim Merkezi'nde Kurslar Başlıyor

Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Gitar, Bağlama, Keman ve Halk Oyunları kursları için başvurular başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Merkezi'nde, müzik aletlerinin kullanımını ve geleneksel halk oyunlarını yaygınlaştırmak ve bu yönde yeteneği olanların uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamak amacıyla enstrüman ve halk oyunları kursları düzenleniyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen Bağlama, Keman, Gitar ve Halk Oyunları kurslarına katılmak isteyenler için kayıtlar başladı.

Hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve hafta sonu gruplarında düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyenler 0384 214 28 03 no lu telefonu arayıp kayıt yaptırabileceği gibi Paşakonağı içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilir ya da www. nevsehirbelediyesigenclikspor. com adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilir.