Müzik eğitimi Otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi - Son Dakika

Müzik eğitimi Otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi

Müzik eğitimi Otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi Silivri'de yaşayan 12 yaşındaki otizmli Abdullah Koca'nın hayatı, müzikle birlikte değişti.

Müzik eğitimi Otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi

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İSTANBUL - Silivri'de yaşayan 12 yaşındaki otizmli Abdullah Koca'nın hayatı, müzikle birlikte değişti. Müzik öğretmeni İbrahim Orçin'in ilgisi ve verdiği müzik eğitimle konuşmaya başlayan Abdullah, tek elini de kullanmaya başladı.

Silivri'de yaşayan otizmli 12 yaşındaki Abdullah Koca'nın hayatı, müzik öğretmeni İbrahim Orçin'in uyguladığı özel müzik eğitimiyle tamamen değişti. Konuşamayan ve ellerini kullanamayan Koca, aldığı eğitimle birlikte tek elini kullanmaya başladı. Müzik öğretmeni İbrahim Orçin'in ilgisi ve verdiği eğitimle kısmen konuşmaya başlayan, Abdullah, elini masaya vurarak müzik çalmaya başladı.

Çocuğunun hastalığını 2.5 yaşlarında fark ettiğini söyleyen baba Veysel Koca, "Doktor raporuyla özel eğitim almaya başladık. İlk zamanlarda hiç konuşmuyordu. Belirli bir yaşa kadar hiçbir ihtiyacını bile söylemedi. Devletimizde bu tür hastalığı olan ailelere destek veriyor. Allah razı olsun Devletimizden. Devletimizin verdiği destekle biz eğitim almaya başladık. Allah'a şükürler olsun Abdullah bu durumlara geldi. Sağ olsun İbrahim hocayla tanıştık, o da Abdullah'la yakından ilgilendi. Sonucu hep birlikte görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyaca ünlü bir müzisyen olmasını istiyorum"

Abdullah Koca'ya ile yaptığı müzik eğitimi hakkında bilgiler veren Müzik öğretmeni İbrahim Orçin "Abdullah ile 6/7 aydır Prodigies müzik eğitimi yapıyoruz. Abdullah otizmli bir öğrencim, kendisiyle hem okulda hem de dışarıdan notları öğreniyoruz. Sol Fej yapıyoruz ve notaların kitaptan gördüğümüz şekilde hem kitaptan hem de çalarak müzik eğitimlerine devam ediyoruz. Abdullah, bir sonraki bölümde piyano ve birçok farklı enstrümantalde gelişim gösterdi. Onun için özel olarak ilgileniyorum. Çok özel bir çocuk, çok kısa bir zamanda çok şey öğrenebiliyor. Müzik konusunda çok yetenekli, kısa yolculuğumuz içerisinde Abdullah'a temel eğitimi verdikten sonra şimdi piyano dersimize başladık, istiyorum ki Silivri'den neden otizmli bir çocuğun hatta Türkiye'den dünyaca ünlü bir piyanist olmasın. Özel durumu onun yeteneğinin önünde engel olmamasını istiyorum. Dünyaca ünlü bir müzisyen olmasını istiyorum" dedi.

Abdullah Koca, Silivri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Müzik eğitimi Otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi - Son Dakika

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