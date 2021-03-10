Müzik engel tanımadı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde engelli genç müzikle hayata tutundu.

17 yaşındayken bir kaza sonucu sağ elini bileklerinden kaybeden Hasan Önal müziğe sarıldı. Müzikle iç içe olan Önal engellerin yürekte olmadıkça başarıların kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi.

Tarsus'ta yaşayan Önal, daha öncede TRT müzik kanalında yayınlanan engelsiz sahne programına konuk olurken, çeşitli şehirlerde konserler verdi.

TRT Türkü ve çeşitli radyo programlarına konuk olan engelli genç, "Vefasız Yarim isimli ilk şarkısını seslendirdi. Önal, "17 yaşındayken bir kaza sonucu sağ bileğimi kaybettim. Kendimi müziğe adadım. Uzun uğraşlar sonucu ilk şarkımı çıkardım. Çok mutluyum" dedi. - MERSİN